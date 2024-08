Gewalt und Eskalation Mindestens 300 Tote bei regierungskritischen Protesten in Bangladesch

Bei den gewaltsamen Zusammenstößen bei regierungskritischen Protesten in Bangladesch sind mindestens 300 Menschen getötet worden. Dies ergab sich am Montag aus den offiziellen Zahlen von Polizei, Regierung und Krankenhäusern, die der AFP vorliegen. Allein am Sonntag wurden demnach 94 Menschen getötet. Angesichts angekündigter neuer Proteste gegen Regierungschefin Scheich Hasina patrouillierte am Montag ein riesiges Aufgebot an Sicherheitskräften in der Hauptstadt Dhaka.