Weizen, Mais und Co. : Ukraine wirft Russland Diebstahl von Getreide vor

Erntereifer Weizen auf einem Getreidefeld (Symbolbild). Foto: dpa/Arne Dedert

Lwiw/Kiew Was passiert mit dem Getreide aus Silos in ukrainischen Gebieten, in die russische Soldaten vorgedrungen sind? Es gibt Hinweise darauf, dass Russland die Vorräte plündert - und möglicherweise zu versilbern versucht.

Die Ukraine hat Russland den Diebstahl von Getreide vorgeworfen. Russland versuche, einige der ukrainischen Bestände auf dem Weltmarkt zu verkaufen, erklärte das Außenministerium in Kiew am Mittwoch. Dieses Vorgehen komme Plünderung gleich. Das Ministerium warnte Abnehmerländer von russischem Getreide zudem, dass unter den Lieferungen auch aus der Ukraine gestohlenes Getreide sein könnte. Damit machten sich Käufer zu möglichen Komplizen.

Das Ministerium verwies auf offizielle Schätzungen, wonach Russland im Rahmen seiner Invasion in die Ukraine 400.000 bis 500.000 Tonnen Getreide im Wert von 100 Millionen Dollar (rund 95 Millionen Euro) gestohlen haben könnte. Praktisch alle Schiffe, die den Hafen von Sewastopol auf der Krim mit einer Ladung Getreide verließen, hätten Diebesgut aus der Ukraine geladen. Hunderttausende Tonnen seien zudem von russischen Truppen vernichtet worden. Das ukrainische Außenministerium drängte die Weltgemeinschaft zu schärferen Sanktionen gegen Russland.

Erst jüngst ergaben Recherchen der Nachrichtenagentur AP, dass ein russisches Schiff mit mutmaßlich in der Ukraine gestohlenem Getreide am Mittwoch in Syrien eingetroffen sei. Von der AP analysierte Satellitenbilder des Unternehmens Planet Labs PBC vom Dienstag zeigten demnach die unter russischer Flagge fahrende „Matros Pozynich“ im Hafen der Stadt Latakia an der syrischen Mittelmeerküste.

Der Mitgründer des Online-Unternehmens TankerTrackers.com, Samir Madani, sagte der AP, auch er glaube, dass es sich bei dem in Latakia angedockten Schiff um die „Matros Pozynich“ handele, und zwar aufgrund ihrer Abmessungen und der letzten bekannten Position. Das Schiff schaltete seine Transponder vor fast einer Woche vor der Mittelmeerinsel Zypern aus. Der eingetragene Eigentümer des Schiffes, Crane Marine Contractor LLC aus Russland, reagierte nicht umgehend auf eine Bitte um Stellungnahme.

Von ukrainischer Seite hieß es, das Schiff habe 27.000 Tonnen Getreide geladen, die Russland dem Land gestohlen habe. Russland habe zunächst versucht, das Getreide nach Ägypten zu verschiffen, das sich allerdings geweigert habe, die Ladung anzunehmen. Ukrainische Diplomaten hatten Länder weltweit aufgefordert, das Getreide nicht anzunehmen.

Russland stellte sich im syrischen Bürgerkrieg auf die Seite von Präsident Baschar al-Assad, der daraufhin die Oberhand gewann. Russland unterhält immer noch einen Marine- und Luftwaffenstützpunkt in Syrien, obwohl es Berichten zufolge Truppen aus dem Land abgezogen hat, um sie im Krieg gegen die Ukraine einzusetzen.

Nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel stecken zudem große Mengen Getreide wegen einer russischen Blockade in der ukrainischen Schwarzmeerstadt Odessa fest. Er habe Silos voller Weizen und Mais gesehen, schrieb Michel am Montag nach einem Besuch in Odessa bei Twitter. Er habe dort gemeinsam mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal die Auswirkungen des Krieges auf den Hafen in Augenschein genommen.

„Diese dringend benötigten Lebensmittel hängen wegen des russischen Krieges und der Blockade der Schwarzmeerhäfen fest“, teilte er mit. Dies habe dramatische Folgen für die Zielländer, darum sei eine globale Reaktion notwendig.

Die Ukraine gilt als einer der wichtigsten Weizenproduzenten der Welt. Ihre Lieferungen werden im Krieg aber von Russland behindert. Der frühere schwedische Ministerpräsident Carl Bildt forderte eine UN-Sicherheitsratsresolution zum Schutz ukrainischer Weizenlieferungen.

(peng/dpa)