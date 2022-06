228 Ansteckungen : Geschäfte in Peking schließen wegen Corona-Ausbruch in Diskothek

Peking 228 Ansteckungen werden auf die Feiernden zurückgeführt, nachdem eine infizierte Person dort am Donnerstag gefeiert hatte. Die Behörden reagieren gewohnt rigoros – genau wie in Shanghai.

Ansteckungen mit dem Coronavirus in einer Diskothek haben in der chinesischen Hauptstadt Peking zu neuen Einschränkungen geführt. In einem Bezirk wurde der Präsenzunterricht an den Schulen zu Beginn der Woche wieder ausgesetzt, Geschäfte und Restaurants geschlossen. Mit dem Ausbruch in dem Nachtclub Heaven Supermarket im Amüsierviertel Gongti wurden 228 Ansteckungen in Verbindung gebracht, nachdem eine infizierte Person am Donnerstag dort gefeiert hatte.