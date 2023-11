Betrugsprozess gegen ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump Jr. erneut als Zeuge vor Gericht

Donald Trump wird vorgeworfen, er habe in Finanzdokumenten Immobilien und andere Vermögenswerte auf betrügerische Weise zu hoch angegeben, um so an günstige Konditionen für Kredite und Versicherungen zu kommen. Im zentralen Punkt des Verfahrens hatte Richter Arthur Engoron bereits vorab ein Urteil gefällt und war zu dem Schluss gekommen, dass Trump über Jahre hinweg Banken und Versicherer systematisch getäuscht habe. In der Verhandlung ohne Geschworene geht es nun noch um weitere Klagepunkte, die nach der Richterentscheidung verblieben sind, und um die Höhe der Strafe. Trump droht vor allem auch der Verlust symbolträchtiger Immobilien, etwa des Trump Towers.