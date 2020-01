Nach gerichtlicher Anordnung : Türkei hebt Sperrung von Wikipedia auf

Istanbul Das Onlinelexikon war seit drei Jahren in der Türkei gesperrt. Nun soll es nach und nach wieder freigegeben werden.

Nach fast drei Jahren hat ein Gericht in Ankara am Mittwoch die Sperrung des Onlinelexikons Wikipedia in der Türkei aufgehoben. Die türkischen Behörden hatten die Online-Enzyklopädie im April 2017 wegen Artikeln blockiert, welche die Regierung in Verbindung mit Extremistengruppen brachten. Vergangenen Monat urteilte das türkische Verfassungsgericht jedoch, dass das Verbot gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung verstoße.