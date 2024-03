Kaution reduziert Trump muss nur noch 175 Millionen Dollar in zehn Tagen aufbringen

Am Mittag wurde dann entschieden: Trump muss vorerst doch nicht die volle Summe von 454 Millionen Dollar Strafe aus seinem Betrugsprozess als Berufungskaution hinterlegen. Die Bedingung für eine Aussetzung der Eintreibung während seiner Berufung sei, dass der 77-Jährige binnen zehn Tagen 175 Millionen Dollar hinterlege, entschied das zuständige Berufungsgericht in New York am Montag. Der 77-Jährige kündigte umgehend an, die Auflagen zu erfüllen: „Ich respektiere die Entscheidung des Gerichts zutiefst und werde die 175 Millionen Dollar in Bar, in Anleihen oder Bürgschaften hinterlegen“, sagte er.