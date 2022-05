Klage abgewiesen : Gegen Trumps Geschäftspraktiken darf weiter ermittelt werden

Syracuse Die Klage des amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James blieb vor Gericht erfolglos. James kann damit ihre zivilrechtlichen Ermittlungen zu Trumps Geschäftspraktiken weiter vorantreiben.

Eine US-Bundesrichterin hat eine Klage von Ex-Präsident Donald Trump gegen die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James am Freitag abgewiesen. James kann ihre zivilrechtlichen Ermittlungen zu Trumps Geschäftspraktiken damit fortsetzen. In ihrer Begründung erklärte Bezirksrichterin Brenda Sannes, ihre Entscheidung basiere auf Rechtsprechung, wonach Bundesrichter sich in den meisten Fällen nicht in Ermittlungen auf staatlicher Ebene einmischen dürften.