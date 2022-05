Verlegung in Strafkolonie : Gericht bestätigt neunjährige Haftstrafe für Kreml-Kritiker Nawalny

Moskau Ein russisches Gericht hat die Berufung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gegen eine neunjährige Haftstrafe zurückgewiesen. Nawalny wird in eine Strafkolonie mit deutlich härteren Haftbedingungen verlegt.

Das Urteil vom 22. März gelte unverändert und trete mit sofortiger Wirkung in Kraft, sagte ein Richter am Dienstag in Moskau. Dies bedeutet eine Verlegung Nawalnys in eine Strafkolonie mit deutlich härteren Haftbedingungen. Nawalny war im März wegen des Vorwurfs der Veruntreuung sowie Missachtung des Gerichts zu neun Jahren Haft verurteilt worden.