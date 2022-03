Ukraine-Gespräche geplant : Schröder trifft laut Medienbericht Putin in Moskau

Moskau/Berlin Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder soll der Nachrichtenwebsite Politico zufolge heute Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau treffen. Dies sei Teil von Vermittlungsbemühungen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, heißt es unter Berufung auf Insider.

Auch der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich hinter die eindringlichen Appelle der Parteispitze an Altkanzler Gerhard Schröder gestellt, sich klar vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu distanzieren. Einen Brief der Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken zusammen mit acht ehemaligen SPD-Chefs an Schröder bezeichnete Mützenich am Donnerstag als „deutliches Signal“. Einen eigenen Appell der Bundestagsfraktion an Schröder wird es nach seinen Angaben aber nicht geben. „Hier hat die Fraktion keine Sondermeinung, aber auch keine Sondermaßnahmen zu beschließen“, sagte Mützenich.