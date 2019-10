Fortpflanzungsmedizin : Frankreich streitet über Spermien

Anhängerinnen der Bewegung „La Manif Pour Tous“ halten während einer Kundgebung gegen das neue Bioethik-Gesetz weiße Rosen in die Höhe. . Foto: dpa/Rafael Yaghobzadeh

Paris Ein neues Bioethik-Gesetz soll künstliche Befruchtung auch für lesbische Paare und alleinstehende Frauen zugänglich machen – dagegen regt sich Protest.

Es war eine sehr bunte Demonstration, ganz ohne gelbe Warnwesten und auch ohne Randale, diedurch die Pariser Innenstadt zog. Mehrere Tausend Menschen aus dem ganzen Land waren Anfang Oktober in die französische Hauptstadt gekommen, um gegen ein neues Bioethikgesetz zu demonstrieren.

Die über 20 Organisatoren des Marsches wandten sich gegen die „PMA pour toutes“. Das Kürzel steht für „medizinisch assistierte Befruchtung für alle Frauen“, also auch für lesbische Paare und Alleinstehende. Außerdem soll es künftig möglich sein, dass etwa Witwen eingefrorene Spermien ihres verstorbenen Gatten nutzen und Frauen ihre Eizellen auf Vorrat einfrieren lassen dürfen. Diskutiert wird zudem, die bisher anonymen Samenspender namentlich zu erfassen und ihren künstlich gezeugten volljährigen Kindern Zugang zur Abstammungsakte zu gewähren. Besonders wichtig: Die staatliche Krankenkasse soll die Kosten der künstlichen Befruchtung für alle Frauen tragen.

Die französische Nationalversammlung hatte Ende September einen entsprechenden Gesetzesartikel gebilligt. Bisher ist die künstliche Befruchtung nur heterosexuellen Paaren erlaubt, die keine Kinder zeugen können. Sie müssen verheiratet sein oder mindestens zwei Jahre zusammengelebt haben. Gesundheitsministerin Agnès Buzyn strebt eine endgültige Umsetzung des neuen Gesetzes bis zum kommenden Sommer an.

Es zählte zu Präsident Emmanuel Macrons Wahlversprechen, die PMA allen Frauen zugänglich zu machen. Doch dagegen regt sich auch in seiner eigenen Partei Widerstand – so etwa von Agnès Till. Sie war Abgeordnete der Präsidentenpartei La République en Marche (LREM), sprach sich aber vehement gegen das neue Bioethikgesetz aus – wofür sie prompt aus der Partei geworfen wurde. Wie die meisten ihrer Mitstreiter befürchtet Agnès Till, dass durch die neuen Regelungen weiterer Schranken fallen könnten. So könnten zum Beispiel männliche Paare auf Gleichstellung pochen, und es könnten Leihmutterschaften legalisiert werden.