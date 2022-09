Deutschland liefert Ukraine neue Waffen : Was die gepanzerten Fahrzeuge vom Typ Dingo auszeichnet

Was die gepanzerten Fahrzeuge vom Typ Dingo auszeichnet

Berlin Deutschland will der Ukraine nach immer größer werdendem Druck neue Waffen liefern. Neben Raketen soll die Ukraine Fahrzeuge des Typ Dingo bekommen. Was die Fahrzeuge auszeichnet.

Neben zusätzlichen Raketenwerfern will Deutschland der Ukraine 50 gepanzerte Transportfahrzeuge des Typs Dingo liefern. Die Bundeswehr lobt den wendigen Radpanzer mit einer Höchstgeschwindigkeit von 89 Stundenkilometern als „Lebensversicherung für die Truppe“. Der Explosion von mehreren Kilogramm TNT-Sprengstoff sowie leichtem Maschinengewehrfeuer kann das Fahrzeug demnach standhalten.

Deutschland liefert Raketenwerfer und gepanzerte Fahrzeuge an Ukraine

Die Bundeswehr besitzt mehr als 500 Fahrzeuge dieses Typs. Auch bei Auslandsmissionen der deutschen Streitkräfte gehört der Dingo zur Standardausstattung. Noch im September sollen nun ukrainische Soldatinnen und Soldaten in die Nutzung des Radpanzers eingewiesen werden. Der Dingo habe sich bereits in der Ukraine „bestens bewährt und maßgeblich zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten beigetragen“, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Donnerstag.