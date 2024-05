Handgemenge im Parlament Georgien verabschiedet umstrittenes Gesetz zu „ausländischen Agenten“

Ungeachtet wochenlanger Proteste hat das EU-Bewerberland Georgien ein Gesetz für „Transparenz ausländischer Einflussnahme“ beschlossen. Das Parlament in der Hauptstadt Tiflis verabschiedete es am Dienstag in dritter und letzter Lesung mit der Mehrheit der Regierungspartei Georgischer Traum mit 84 Ja-Stimmen bei 30 Gegenstimmen. Während der emotionalen Debatte kam es zu einem Handgemenge zwischen Abgeordneten beider Lager, wie die georgische Nachrichtenagentur IPN meldet.