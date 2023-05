Umstrittener US-Abgeordneter Polizei nimmt Santos wegen Betrugs und Diebstahls fest

Im November 2021 gründete Santos Redstone Strategies, ein Unternehmen in Florida, das er laut Bundesstaatsanwaltschaft nutzte, um Spender zur Finanzierung seines Lebensstils zu überreden. Laut der Anklageschrift wies Santos einen Mitarbeiter an, per E-Mail, SMS und Telefonanruf um Spenden für das Unternehmen zu werben. In E-Mails an potenzielle Spender wurde behauptet, das Unternehmen sei ausschließlich gegründet worden, um Santos' Wahlkampf zu unterstützen. Das Geld werde für Fernsehwerbung und andere Wahlkampfkosten ausgegeben. Einen Monat vor seiner Wahl überwies Santos laut Anklageschrift etwa 74 000 Dollar aus der Firmenkasse auf ein von ihm geführtes Bankkonto.