Vor der Beisetzung : Biden trifft sich mit Georg Floyds Familie in Houston

Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten (Archivbild von März 2020). Foto: dpa/Matt Rourke

New York/Houston Während US-Präsident Trump mit Vertretern von Sicherheitsbehörden posierte und redete, widmete sich sein voraussichtlicher Herausforderer Biden einem privaten Treffen - und hörte zu.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat am Montag der Familie des gewaltsam getöteten Afroamerikaners George Floyd sein Beileid ausgesprochen. Mehr als eine Stunde lang habe sich Biden mit Floyds Verwandten in Houston getroffen, erklärte der Anwalt der Familie, Benjamin Crump, am Montag. "Er hörte zu, hörte ihren Schmerz und teilte ihr Leid", sagte Crump über das private Treffen vor der Beisetzung Floyds. "Sein Mitgefühl bedeutete die Welt für diese trauernde Familie."

Nach dem Treffen postete Crump ein Foto von sich mit Biden, Floyds Onkel Roger, dem Bürgerrechtler Reverend Al Sharpton und dem Abgeordneten Cedric Richmond auf Twitter. Auf dem Bild tragen alle fünf Mundschutz. Biden verließ sein Haus in Delaware seit der Corona-Beschränkungen an März nur wenige Male, war aber nicht weiter als Philadelphia gereist.

Pictured after meeting with #GeorgeFloyd's family: VP @JoeBiden, @TheRevAl, @AttorneyCrump, Rep. @CedricRichmond, and Roger Floyd (George Floyd's uncle) pic.twitter.com/KJvsrTEORt — Ben Crump (@AttorneyCrump) June 8, 2020

Biden, der vor mehr als einer Woche erstmals telefonisch mit der Familie in Kontakt stand, hat politische Maßnahmen zur Bekämpfung des "systemischen Rassismus" bei der Strafverfolgung gefordert. Er warf Präsident Donald Trump vor, mit seiner Reaktionen auf die Massendemonstrationen das Land zu spalten.

Trump hatte vergangene Woche ebenfalls mit Floyds Familie telefoniert. Floyds Bruder Philonise bezeichnete in einem Interview das Gespräch als "knapp" - Trump hätte ihm keine Gelegenheit gegeben, viel zu sagen.

Am Montag erklärte Trump bei einem Runden Tisch der Strafverfolgungsbehörden, dass er Polizeireformen prüfen werde.

Der 46-jährige Floyd war am 25. Mai gestorben, nachdem ein weißer Polizist ihn fast neun Minuten lang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte. Sein Tod löste in zahlreichen US-Städten und in anderen Ländern - darunter auch Deutschland - Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Mehrere amerikanische Städte haben in der Folge zum Teil tiefgreifende Reformen angekündigt. Die Demokraten stellten am Montag im Kongress einen Gesetzentwurf gegen Polizeibrutalität vor.

Floyd wird am Dienstag im US-Bundesstaat Texas beigesetzt. Schon der Vortag stand im Zeichen der Trauer: Hunderte Menschen nahmen in der Metropole Houston in einer Kirche am aufgebahrten Sarg Abschied.

(peng/Reuters/dpa)