Tötung von George Floyd : Ex-Polizist Lane erneut zu Haftstrafe verurteilt

Washington Der ehemalige Polizist Thomas Lane sitzt derzeit eine zweieinhalbjährige Haftstrafe ab, da er Floyds Bürgerrechte verletzt hatte. Nun bekannte er sich vor Gericht der Beihilfe zum Totschlag schuldig und bekam drei weitere Jahre.

Mehr als zwei Jahre nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA ist einer der beteiligten Ex-Polizisten erneut verurteilt worden. Thomas Lane bekannte sich vor Gericht nach dem Recht des Bundesstaats Minnesota der Beihilfe zum Totschlag in besonders schwerem Fall schuldig und erhielt dafür eine dreijährige Haftstrafe, wie US-Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten. Lane verbüßt wegen einer Verurteilung nach Bundesrecht bereits eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen der Verletzung von Floyds Bürgerrechten. Beide Strafen könnten gleichzeitig abgesessen werden, hieß es.