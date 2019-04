Omar al-Baschir : George Clooney will Sudans gestürzten Präsidenten vor Strafgerichtshof sehen

George Clooney will Sudans gestürzten Präsidenten vor Strafgerichtshof sehen

Kairo Nach dem Sturz des sudanesischen Präsidenten Omar al-Baschir werden die Stimmen nach einer Auslieferung an den Internationalen Strafgerichtshof laut. Unter den Befürwortern: Hollywoodstar und Aktivist George Clooney.

Laut Clooney solle al-Baschir wegen Kriegsverbrechen in der Region Darfur der Prozess gemacht werden, sagte Clooney in einer Stellungnahme am Donnerstag. Das Gericht hat schon vor Jahren Haftbefehl gegen Al-Baschir erlassen.