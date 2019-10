Generalstreik in Katalonien : Demonstranten blockieren Sagrada Familia - dutzende Flüge in Barcelona gestrichen

Foto: AP/Bernat Armangue Demonstranten vor der Sagrada Familia.

Madrid In Katalonien hat ein Generalstreik von Unabhängigkeitsbefürwortern den Verkehr in der spanischen Region teilweise lahmgelegt. In der Metropole Barcelona wurden am Freitag dutzende Flüge gestrichen. Demonstranten blockierten die Sagrada Familia.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An der spanisch-französischen Grenze blockierten Demonstranten nach Angaben des Verkehrsministeriums die Autobahn und eine weitere Verkehrsader. Am Nachmittag war in Barcelona eine Großdemonstration geplant.

In der katalanischen Hauptstadt waren die Auswirkungen der Proteste gegen die langjährigen Haftstrafen der spanischen Justiz gegen neun Anführer der Unabhängigkeitsbewegung an einer ganzen Reihe von Stellen spürbar: 55 Flüge mussten nach Regierungsangaben am Boden bleiben. Die Oper in Barcelona blieb geschlossen, auf dem berühmten Boquería-Markt in Barcelonas Altstadt waren nur wenige Verkaufsstände geöffnet. Auch ein Werk des Autobauers Seat mit mehr als 6500 Mitarbeitern in der Stadt Martorell blieb geschlossen.

Straßenblockaden gab es bereits am Morgen. Dem Verkehrsministeriums zufolge blockierten Demonstranten die Autobahn AP7 bei La Jonquera in beiden Richtungen sowie die Nationalstraße N-II in der Nähe der Grenze. Ein für den 26. Oktober in der katalanischen Hauptstadt geplantes Fußballspiel von Real Madrid und dem FC Barcelona wurde wegen erwarteter Demonstrationen verschoben.

Auch die Zugänge zur weltberühmten Basilika Sagrada Familia in Barcelona waren von Demonstranten blockiert worden. Zahlreiche Befürworter einer Abspaltung der Region von Spanien versammelten sich am Vormittag vor dem bis heute unvollendeten Gotteshaus des Architekten Antonio Gaudí (1852-1926).

Touristen, die eine Besichtigung gebucht hätten, könnten derzeit nicht in die Basilika gelangen. Sie könnten ihre Tickets über die Webseite stornieren, hieß es auf dem Twitter-Account der Sagrada Familia. Man hoffe, dass die Situation sich bald normalisiere.

Lesen Sie auch Nach Urteil gegen Separatisten : Barcelona erlebt vierte Krawallnacht in Folge

Bereits am Donnerstagabend hatte es erneute Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten gegeben. Trotz Aufrufen zum Gewaltverzicht setzten junge Demonstranten im Zentrum Barcelonas Barrikaden in Brand und warfen Molotowcocktails auf Polizisten. Diese reagierten mit Löschschaum und Wasserwerfern, wie AFP-Journalisten vor Ort beobachteten.

Hintergrund der Proteste ist die Verurteilung von neun Anführern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung am Montag. Spaniens Oberster Gerichtshof hatte Haftstrafen von bis zu 13 Jahren gegen prominente katalanische Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft wegen "Aufruhrs" verhängt. Dabei ging es um ihre Rolle bei dem umstrittenen Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens im Jahr 2017, das eine Erklärung der Regionalregierung zur Loslösung von Spanien sowie danach die Absetzung der Regierung und die Zwangsverwaltung durch Madrid zur Folge hatte. Seit dem Urteil kam es jeden Tag in Katalonien zu Demonstrationen mit teils gewaltsamen Ausschreitungen mit dutzenden Festnahmen und Verletzten.

(zim/AFP)