Generalstreik in Argentinien „Die Heimat verkauft man nicht“

„Die Heimat verkauft man nicht“ – das war in der Hauptstadt Buenos Aires das Motto des Tages. 130.000 Menschen waren dort laut Polizeiangaben auf der Straße. Die Veranstalter sprachen von 600.000 Demonstrierenden. Zur Abschlusskundgebung am frühen Nachmittag war der weitläufige Platz vor dem Parlament überfüllt, Zehntausende kamen gar nicht so weit und feierten friedlich auf den Zugangsstraßen. In Hunderten weiteren Städten Argentiniens wurde ebenfalls demonstriert.