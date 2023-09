Vier Tage nach dem Militärputsch General Oligui als Übergangspräsident Gabuns vereidigt

Fünf Tage nach dem Militärputsch in Gabun hat der neue Machthaber Brice Oligui Nguema seinen Eid als Übergangspräsident des Landes abgelegt. In seiner Antrittsrede sagte Oligui am Montag, er weise die künftige Regierung an, Überlegungen zu einer Amnestie für politische Häftlinge anzustellen und die „Rückkehr aller Menschen im Exil“ zu erleichtern. Über internationale Kritik an dem Staatsstreich äußerte er sich „erstaunt“.