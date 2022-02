Geld, Sachspenden, Betten : Was den Menschen aus der Ukraine jetzt hilft

Eine Geflüchtete schläft in einer Aufnahmestelle in Dorohusk, Polen. Foto: dpa/Wojtek Jargilo

Düsseldorf/Dorohusk Hunderttausende Menschen flüchten vor dem Krieg in die Nachbarländer. Doch was brauchen sie – Geld, Sachspenden oder eine Unterkunft? Ein Überblick.

Vor Dorohusk, einem polnischen Dorf an der ukrainischen Grenze, haben sich lange Autoschlangen gebildet. Hunderttausende Menschen fliehen vor dem Krieg in die Nachbarländer. Chris Melzer, Sprecher des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR), ist vor Ort und weiß, was die Flüchtenden gerade brauchen. „Es fehlt an allem, was Wärme spendet“, sagt er. „Decken, Jacken, Mützen. Und ein Dach über dem Kopf.“ Organisationen wie die Uno-Flüchtlingshilfe, Caritas oder das Deutsche Rote Kreuz können Abhilfe schaffen – wenn genügend Geld da ist.