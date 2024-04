Waffen ohne Seriennummern Supreme Court entscheidet über Umgang mit Geisterwaffen in den USA

An immer mehr Tatorten in den USA tauchen Waffen ohne Seriennummern auf, deren Herkunft deshalb schwer zu identifizieren ist. Jetzt soll der Oberste Gerichtshof darüber entscheiden, wie mit diesen sogenannten Geisterwaffen umzugehen ist. Der Supreme Court willigte am Montag ein, eine Berufung der US-Regierung unter Präsident Joe Biden gegen eine von nachgeordneten Gerichten verworfene Regelung zur Verhandlung anzunehmen. Die Richter hatten zuvor mit fünf zu vier Stimmen dafür votiert, die Regelung während des laufenden Rechtsstreits in Kraft zu lassen.