US-Justizministerium ermittelt Geheime Dokumente aus Bidens Zeit als US-Vize in Büro entdeckt

Das US-Justizministerium prüft potenziell als vertraulich oder geheim eingestufte Unterlagen aus der Zeit von Präsident Joe Biden als Vizepräsident, die in Washingtoner Büroräumen des Biden Centers gefunden wurden. Die Dokumente seien beim Ausräumen von Bidens Büroräumen im Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement in der US-Hauptstadt Washington im November gefunden worden, wie das Weiße Haus am Montagabend (Ortszeit) mitteilte. Das Zentrum gehört zur University of Pennsylvania. Biden habe die Büroräume in dem Zentrum nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Vizepräsidenten 2017 bis etwa 2020 genutzt, hieß es weiter.