Streit um Geheimdokumente : Supreme Court schmettert Trumps Eilantrag ab

Im Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols wird ein Foto gezeigt, dass Trump im Oval Office zeigt. Foto: AP/Jacquelyn Martin

Washington Der ehemalige US-Präsident muss sich aktuell gleich mehreren juristischen Verfahren stellen. Im Streit um die Auswertung beschlagnahmter Geheimunterlagen hat Donald Trump jetzt eine empfindliche juristische Niederlage einstecken müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Oberste Gericht des Landes wies am Donnerstag einen Eilantrag des Ex-Präsidenten ab. Trumps Anwälte hatten vergangene Woche beim Supreme Court beantragt, dass ein Sonderprüfer Zugang zu den als geheim eingestuften Dokumenten haben müsse. Das Gericht gab nun keine Erklärung dazu ab, warum es den Antrag abgelehnt hat.

Anfang August hatte die Bundespolizei FBI Trumps Villa im US-Bundesstaat Florida durchsucht. Das FBI beschlagnahmte diverse Verschlusssachen, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Unter den - dem FBI zufolge - Tausenden Unterlagen waren rund 100 als geheim gekennzeichnete Dokumente. Dadurch, dass er die Unterlagen nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in seinem Privathaus aufbewahrte, könnte Trump sich strafbar gemacht haben. Ein juristisches Gezerre durch die Instanzen war die Folge.

Trumps Team konnte schließlich mit der Einsetzung eines neutralen Prüfers einen Erfolg erziehen. Ein Berufungsgericht verwehrte dem Sonderprüfer allerdings den Zugang zu den als geheim markierten Unterlagen. Trumps Anwälte argumentierten vor dem Supreme Court, dass der 76-Jährige in seiner Zeit als Präsident uneingeschränkte Befugnis gehabt habe, die Geheimeinstufung bei Unterlagen aufzuheben. Daher lasse sich nicht allein durch Markierungen bestimmen, ob ein Dokument noch als Verschlusssache gelte oder Trump es freigegeben habe. Deshalb müsse der Sonderermittler Zugriff bekommen, um in Zweifelsfällen eingreifen zu können.

Verleumdungsklage anhängig

Trump hat zudem eine Verleumdungsklage gegen ihn im Zusammenhang mit Vergewaltigungsvorwürfen als abwegig zurückgewiesen. Das Ganze sei frei erfunden, schrieb Trump am Mittwochabend in dem von ihm mitbegründeten sozialen Netzwerk Truth Social. Bei dem Fall geht es um eine Verleumdungsklage der Autorin Jean Carroll, die Trump 2019 vorgeworfen hatte, sie 23 Jahre zuvor vergewaltigt zu haben. „Ich kenne diese Frau nicht, ich habe keine Ahnung, wer sie ist“, erklärte Trump nun einmal mehr. Sie habe sich die Geschichte ausgedacht.

Carroll hatte unter anderem in einem im Sommer 2019 veröffentlichen Buchauszug geschrieben, Trump habe sie Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt. Der Republikaner hatte die Anschuldigungen bereits 2019 zurückgewiesen - unter anderem mit den Worten: „Sie ist nicht mein Typ“. Er erklärte - zu der Zeit noch als Präsident -, er habe Carroll nie getroffen. Sie versuche nur, ein neues Buch zu verkaufen und habe schon andere Männer ähnlicher Dinge beschuldigt. Carroll klagte daraufhin gegen Trump, weil er sie als Lügnerin dargestellt und damit verleumdet habe.

Trump soll in der kommenden Woche selbst zu der Klage aussagen. Ein Richter in New York hatte am Mittwoch Trumps Versuch zurückgewiesen, die für kommenden Mittwoch vorgesehene Aussage zu verschieben.

Trump schrieb nun: „Auch wenn ich es nicht sagen sollte, werde ich es tun. Diese Frau ist nicht mein Typ!“ Er beklagte, nun müsse er einmal mehr Jahre von „juristischem Unfug“ über sich ergehen lassen. Der Republikaner ist wiederholt beschuldigt worden, gegenüber Frauen übergriffig geworden zu sein. Bislang hatten keine dieser Anschuldigungen rechtliche Konsequenzen für ihn.

Sturm auf das Kapitol

Weiteres Ungemach vor Gericht droht Trump in Sachen „Sturm auf das Kapitol“: Der parlamentarische Untersuchungsausschuss will vorladen. Das könnte zu juristischen Auseinandersetzungen führen, wenn Trump sich weigert, einer Vorladung Folge zu leisten.

Der Untersuchungsausschuss hatte am Donnerstag nach mehrmonatiger Unterbrechung wieder eine öffentliche Sitzung abgehalten - vermutlich die letzte vor den Kongresswahlen im November. Die stellvertretende Ausschussvorsitzende Liz Cheney von der Republikanischen Partei machte Trump dabei erneut für den Angriff auf den Kongress am 6. Januar 2021 verantwortlich. Die bislang vorgelegten Beweise hätten gezeigt, dass „die zentrale Ursache für den 6. Januar ein Mann war - Donald Trump“.

Bei der Sitzung wurden unter anderem Videoaufnahmen von Trumps langjährigem Vertrauten Roger Stone gezeigt, einem berüchtigten Politikberater. Stone sagt darin vor der Präsidentschaftswahl vom November 2020, er wolle nicht auf die Auszählung aller Wählerstimmen warten. „Lasst uns direkt zur Gewalt übergehen.“

Verwiesen wurde auch auf die Verbindungen von Stone zu den Extremistengruppen Oath Keepers und Proud Boys. Mitglieder dieser Gruppierungen wurden nach der Kapitol-Erstürmung wegen aufrührerischer Verschwörung angeklagt.

Der U-Ausschuss des Repräsentantenhauses hatte im Sommer bereits acht öffentliche Anhörungen abgehalten, in denen Trump schwer belastet wurde. Eigentlich war für Ende September eine weitere Anhörung geplant - diese wurde aber wegen Hurrikan „Ian“ vertagt und wurde jetzt nachgeholt.

Es dürfte die letzte Anhörung vor den Kongresswahlen am 8. November sein. Sollten die Republikaner bei der Wahl die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen, wie viele Meinungsforscher vorhersagen, würde das das Ende des Untersuchungsausschusses bedeuten. Der U-Ausschuss will noch vor Jahresende einen Bericht über seine Arbeit vorlegen.

Hunderte radikale Trump-Anhänger hatten das Kapitol gestürmt, als dort der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom November 2020 endgültig bestätigt werden sollte. Die Kapitol-Erstürmung mit fünf Toten und rund 140 verletzten Polizisten sorgte weltweit für Entsetzen und gilt als schwarzer Tag in der Geschichte der US-Demokratie.

Trump hatte in den Wochen zuvor die Falschbehauptung verbreitet, er habe die Wahl in Wirklichkeit gewonnen und sei durch massiven Wahlbetrug um eine zweite Amtszeit gebracht worden. Die Abgeordnete Elaine Luria sagte am Donnerstag bei der Ausschusssitzung, Trump habe diesen „Unsinn“ verbreitet, obwohl er genau gewusst habe, dass die Vorwürfe falsch seien. Die Abgeordnete Zoe Lofgren sagte, Trump habe von Anfang an geplant, sich am Wahlabend zum Sieger zu erklären - „egal, was das tatsächliche Ergebnis ist“.

Bei der Ausschusssitzung wurden auch E-Mails und Textbotschaften des Secret Service und anderer Sicherheitsbehörden gezeigt, denen zufolge es im Vorfeld des 6. Januar Befürchtungen vor Gewalt und einem Angriff auf das Kapitol gab. Am Tag der Attacke selbst wurde dem Secret Service demnach schnell klar, dass viele Trump-Anhänger, die sich in Washington versammelt hatten, bewaffnet waren.

New Yorker Staatsanwältin beantragt Überwachung von Trump-Mitteln

Nach einer Klage wegen Betrugs will die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James einige Finanzströme von Unternehmen Trump kontrollieren lassen. In Dokumenten, die sie am Donnerstag vor Gericht einreichte, beantragt James die Ernennung eines unabhängigen Prüfers „zur Überwachung der Übermittlung bestimmter Finanzinformationen an Dritte, einschließlich Wirtschaftsprüfer, Kreditgeber und Versicherer, durch die beklagte Trump Organization“.

James befürchtet, dass Trump und seine ebenfalls beklagten Kinder versuchen könnten, sich bis zum Gerichtsverfahren durch ihre Handlungen vor einer möglichen Verurteilung zu schützen. „Es gibt allen Grund zu der Annahme, dass sich die Angeklagten bis zum Prozess weiterhin an ähnlichen betrügerischen Verhaltensweisen beteiligen werden, sofern dies nicht auf Anordnung dieses Gerichts überprüft wird“, hieß es in dem Dokument weiter.

James hatte Ende September eine umfangreiche Klage wegen Betrugs vorgelegt, die sich unter anderem gegen Trump, sein nach ihm benanntes Unternehmen und die drei Kinder Donald Junior, Eric und Ivanka richtet. Sie sollen im großen Stil und über Jahre hinweg den Firmenwert der Trump Organization manipuliert haben.

Den Vorwürfen zufolge sollen die Trumps ihre Finanzen je nach Bedarf größer oder kleiner gerechnet haben, um beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder weniger Steuern zu zahlen. Sie wolle mit der Klage unter anderem erreichen, dass die Trumps 250 Millionen US-Dollar (255 Millionen Euro) als Wiedergutmachung zahlen müssen.

(felt/dpa)