Gefangenenaustausch zwischen Ost und West Russischer Auftragskiller gegen deutschen Sanitäter

Der erfolgreiche Austausch ist ein politischer Triumph für die Türkei, die in jüngster Zeit wegen ihrer Kritik an Israel im Gaza-Krieg, ihrer engen Kontakte zur russischen Regierung und der Weigerung, sich an den westlichen Sanktionen gegen Moskau wegen des Ukraine-Krieges zu beteiligen, in Europa und den USA scharf kritisiert worden war. Nun könne sich die Türkei in ihrer Haltung bestätigt sehen, sagte der normalerweise regierungskritische Sicherheitsexperte Isik unserer Redaktion: „Der Austausch stärkt das Argument der Türkei und der türkischen Diplomatie, wonach die Türkei ein einzigartiges Land ist, das mit allen Konfliktparteien sprechen kann.“