Nach Gefangenaustausch Von Russland und Belarus Freigelassene in Köln gelandet

Die voraussichtliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten bei der Wahl im November sagte, sie habe am Donnerstag auch mit Julia Nawalnaja telefoniert, der Witwe des unter unklaren Umständen in russischer Haft zu Tode gekommenen Kremlgegners Alexej Nawalny. Im Rahmen des Gefangenenaustauschs kamen auch drei frühere Mitarbeiter Nawalnys frei. Vor Journalisten in Houston, Texas sagte Harris, sie habe Nawalnaja gesagt, dass die USA an der Seite all jener stünden, die für Freiheit in Russland kämpften.