Fotos So wurden die Freigelassenen aus Russland in Köln/Bonn empfangen

Mit einem zweiten Flugzeug kamen weitere Menschen in Köln/Bonn an, insgesamt 13. Russland, Belarus und eine Gruppe von Nato-Staaten hatten zuvor unter Beteiligung des türkischen Geheimdienstes in Ankara 26 Gefangene ausgetauscht, darunter US-Journalisten, prominente Kremlkritiker und einen in Deutschland inhaftierten russischen Auftragsmörder.