Fünf Todesurteile im Gazastreifen : Hamas exekutiert „Kollaborateure“ und verurteilte Mörder

Gaza Im Gazastreifen hat die radikalislamische Hamas fünf Menschen hinrichten lassen. Zwei der hingerichteten Palästinenser wurden der „Kollaboration“ mit Israel beschuldigt, wie die Hamas am Sonntag mitteilte.

Der zweite Mann wurde den Angaben zufolge durch ein Exekutionskommando erschossen. Er hatte demnach 2001 Geheiminformationen an Israel weitergegeben, die gezielte Angriffe der israelischen Armee und den Tod der angegriffenen Menschen zur Folge hatten.

In den vergangenen Jahren hatte die Justiz im Gazastreifen mehrere Menschen zum Tode verurteilt, die wegen „Kollaboration“ mit Israel und anderer Verbrechen für schuldig befunden worden. Die letzten Todesurteile wurden im Mai 2017 vollstreckt. Damals waren drei Palästinenser auf einem Platz in Gaza öffentlich hingerichtet worden, die in Schnellverfahren vor Militärgerichten wegen der Tötung eines ranghohen Hamas-Kommandeurs zum Tode verurteilt worden waren.