Gazastreifen Häuserkämpfe stehen kurz bevor

Am Montag hatte ein IDF-Sprecher verkündet, die Armee habe den Gazastreifen in ein nördliches und ein südliches Gebiet geteilt. Zugleich hält die Armee zu festgelegten Stunden einen humanitären Korridor offen, um Zivilisten in den Süden fliehen zu lassen. So kann die IDF ihre Kämpfe im Norden intensivieren und dabei das Risiko ziviler Opfer senken. Deren Zahl steigt dennoch stetig, auch weil die Hamas viele ihrer militärischen Anlagen inmitten ziviler Gebiete eingerichtet hat. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium spricht von über 10.000 Toten. Überprüfen lassen sich die Angaben nicht, doch die Bilder von großflächig zerstörten Gebäuden und Straßenzügen legen hohe Opferzahlen nahe. Auf israelischer Seite waren bis Montagnachmittag 34 Soldaten in den Kämpfen umgekommen, zusätzlich zu den rund 1400 Soldaten und Zivilisten, die die Hamas bei ihrem Terrorangriff vom 7. Oktober ermordete. Schon jetzt ist dieser Krieg der blutigste in diesem Konflikt seit Israels Gründung 1948.