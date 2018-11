Konflikt an der Grenze zu Gaza: Zwei Tote nach israelischen Luftangriffen

Konflikt an der Grenze zu Gaza

Am Montag flogen israelische Kampfjets Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Foto: AFP/MAHMUD HAMS

Tel Aviv Die Lage an der israelischen Grenze zu Gaza bleibt unruhig. Aus dem Gazastreifen wurden rund 80 Geschosse abgefeuert. Israel reagierte mit Luftangriffen, bei denen zwei Menschen getötet wurden.

Nach dem tödlichen Einsatz einer israelischen Spezialeinheit im Gazastreifen ist der Konflikt mit der dort herrschenden Hamas-Organisaton gefährlich eskaliert. Militante Palästinenser feuerten am Montag aus dem Küstenstreifen mehr als 80 Raketen und Mörsergranaten auf Israel ab, wie die israelische Armee mitteilte. Israelische Kampfjets hätten daraufhin zahlreiche Ziele im Gazastreifen beschossen. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei am Montag mindestens zwei Menschen getötet.

Bereits am Sonntagabend waren bei dem Einsatz einer israelischen Spezialeinheit in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer sieben militante Palästinenser und ein israelischer Offizier getötet worden.