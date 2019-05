Eskalation in Gaza : Palästinenser verkünden Waffenruhe – Trump versichert Israel Unterstützung

Passanten beobachten die Folgen eines Raketeneinschlags in Ashdod in Israel. Foto: dpa/Ariel Schalit

Gaza Nach neuen Gewalteskalationen im Gazastreifen haben die Palästinenser eine Feuerpause verkündet. Nach gegenseitigem Beschuss gab es seit dem Wochenende 27 Tote. Trump sicherte Israel seine Unterstützung zu.

Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten am Wochenende hunderte Raketen auf Israel abgefeuert und damit israelische Vergeltungsangriffe ausgelöst. Vier Menschen in Israel und 23 Menschen im Gazastreifen wurden getötet. Es waren die schwersten Zusammenstöße seit dem Gazakrieg 2014.

Die Lage hatte sich am Samstagmorgen zugespitzt, nachdem es am Freitag bei Demonstrationen an der Grenze gewaltsame Zusammenstößen gegeben hatte. Bereits seit gut einem Jahr finden jeden Freitag Proteste entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel statt, die immer wieder in Gewalt ausarten. Die Palästinenser fordern eine Aufhebung der israelischen Blockade des Gazastreifens.