Israelische Luftangriffe Palästinenser im Gazastreifen suchen verzweifelt nach Zufluchtsorten

Die 27-jährige Palästinenserin Sabrin al-Attar fackelte nicht lange, als sie am vergangenen Samstag eine Rakete nach der anderen über das Ackerland von Beit Lahija im Gazastreifen - just südlich der israelischen Grenze - zischen hörte. Der Angriff der militanten islamistischen Hamas auf den jüdischen Staat hatte begonnen, und Al-Attar wusste aus Erfahrung, dass Israel schnell und hart reagieren würde. So schnappte sie sich ihre Kinder und floh in eine der Dutzenden Notunterkünfte für palästinensische Flüchtlinge, die in Schulen in der Stadt Gaza eingerichtet worden sind und von den Vereinten Nationen betrieben werden.