Krieg in Gaza Biden zieht rote Linie in Rafah

Die Israelis selbst sorgten dafür, dass der vorübergehende Lieferstopp an das Insider-Portal „Axios“ durchsickerte. Und zwangen Biden dazu, jetzt selbst die Öffentlichkeit zu suchen. In einem Interview mit CNN sagte Biden am Mittwoch, er habe deutlich gemacht, „dass ich keine Waffen liefern werde, wenn sie in Rafah einmarschieren“. Das bedeute keine Abwendung von Israel, sondern eine Abwendung von der Idee, in dicht besiedelten Gebieten auf diese Weise Krieg zu führen. Der Präsident räumte ein, dass amerikanische Bomben in Gaza benutzt worden seien, die zu der hohen zivilen Opferzahl beigetragen hätten: „Zivilisten sind in Gaza als Konsequenz dieser Bomben und anderer Mittel getötet worden, die sie in Ballungsräumen eingesetzt wurden.“