Gaza: Israelische Soldaten schießen über Grenzzaun auf Demonstranten

Tel Aviv Mit Flugblättern hat Israel die Bewohner des Gazastreifens davor gewarnt, sich dem Grenzzaun zu Israel zu nähern. Bei ersten Konfrontationen gab es bereits Dutzende Verletzte.

Schon Stunden vor der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem ist es am Montag an Israels Grenze zum Gazastreifen zu Protesten gekommen. 28 Palästinenser seien bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten verletzt worden, teilte der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond mit. Mehr als 20 seien durch Schüsse verletzt worden, zwei davon lebensgefährlich.