Konflikt zwischen Israelis und Palästinenser Waffenruhe seit Samstagabend in Nahost – hält sie?

Zuvor hatten sich Israel und Palästinenser aus dem Gazastreifen massiv beschossen. Nach israelischen Angaben war am Nachmittag in einem ländlichen Gebiet bei Schokeda ein palästinensischer Arbeiter von einer Rakete aus dem Gazastreifen getroffen worden und später daran gestorben. Die Zahl der Toten auf palästinensischer Seite seit Dienstag stieg damit auf 34. Darunter sind auch sechs Anführer des Islamischen Dschihad. Auf israelischer Seite war eine alte Frau am Donnerstag im Zentrum des Landes getötet worden.