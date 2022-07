Entwurf für Gasnotfallplan : EU-Kommission drängt zur Eile im Kampf gegen Gasmangel

Brüssel Gas ist aktuell nicht nur in Deutschland, sondern auch in der EU ein knappes Gut. Die EU-Kommission erstellt aus diesem Grund aktuell einen Gasnotfallplan. Jetzt wurden erste Details bekannt.

Die EU-Kommission ermutigt die 27 EU-Mitgliedsstaaten, die Gasnachfrage durch ein Bündel von Maßnahmen zu reduzieren und damit die Gefahr eines Gasmangels im Winter deutlich zu senken. „Wenn wir jetzt handeln, könnten die Auswirkungen einer plötzlichen Versorgungsunterbrechung um ein Drittel reduziert werden“, heißt es in dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden ersten Entwurf für einen Gasnotfallplan. Die EU-Kommission will diesen am 20. Juli offiziell vorstellen. Vorgeschlagen wird unter anderem, dass öffentliche Gebäude nicht mehr so stark beheizt werden. Die Kommission schlägt hier eine Obergrenze von 19 Grad vor. Außerdem folgt sie den Vorstellungen der Bundesregierung, Unternehmen finanzielle Anreize zu geben, auf Gasverbrauch zu verzichten - etwa über Auktionen. Firmen sollen aber auch beim Umstieg auf andere Energieträger national gefördert werden können.