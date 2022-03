Putins neuer Schachzug : Rubel-Poker - Sorge vor Lieferstopp wächst

Westliche Staaten sollen Gas nun mit Rubel zahlen. Foto: dpa/Bai Xueqi

Düsseldorf Mit seiner Vorgabe will Putin den Rubel stabilisieren und die Sanktionen unterwandern. Der Düsseldorfer Ökonom Südekum rät dem Westen zu Härte gegenüber Russland – und erwartet einen Gas-Lieferstopp. Bund und Branche streiten über Notfallplan.

Russlands Präsident Putin führte den Krieg gegen die Ukraine mit Waffen, aber auch mit Energie. Seine neueste Attacke sorgt für Unruhe im Westen: Putin hat angekündigt, dass „unfreundliche Staaten“ wie Deutschland und andere EU-Länder ihre Gaslieferungen in Rubel bezahlen müssen. Binnen einer Woche soll die Wirtschaft das Verfahren umsetzen. Das erhöht die Sorge vor einem Gas-Lieferstopp.

Was bezweckt Putin damit? Zum einen will er so den Rubel stützen. Die russische Währung war nach der Verhängung der westlichen Sanktionen abgestürzt. Demnach darf die russische Zentralbank nicht mehr auf ihre Bestände im Westen zugreifen, um den Rubel zu stützen. Die Rechnung ging fürs erste auf: Der Rubel legte zu, wenngleich er noch nicht sein Vorkriegs-Niveau erreichte. Zum zweiten will Putin so den Westen zwingen, seine eigenen Sanktionen in Bezug auf die Zentralbank zu unterlaufen. Das Ganze sei ein Machtspiel von Putin, meint Jens Südekum, Ökonomie-Professor an der Universität Düsseldorf. „Nachdem Olaf Scholz erklärt hat, dass wir bis auf weiteres noch russisches Gas brauchen, testet Putin aus wie weit er gehen kann.“

Was ändert sich konkret? „Erstmal geht es bloß um Details von Zahlungsabläufen“, sagt Südekum. Bisher bezahlt der Westen seine Rechnungen bei Gazprom in Euro oder Dollar, der Gasriese muss sich dann um den Umtausch kümmern; russische Konzerne müssen 80 Prozent ihrer Devisen in Rubel tauschen. „Zukünftig sollen wir diesen Umtausch vorher bei russischen Banken organisieren. Rein technisch betrachtet wäre das durchaus umsetzbar. Aber politisch ist es ein klarer Vertragsbruch durch den russischen Präsidenten.“ Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Donnerstag, man habe die Verträge geprüft - diese würden alle eine Bezahlung in Euro oder Dollar vorsehen. Die EU habe sich bewusst entschieden, derzeit kein Embargo gegen russische Energielieferungen zu verhängen.