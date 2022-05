„Höhere Gewalt“ : Ukraine leitet in Region Luhansk kein Gas aus Russland mehr weiter

Kiew Noch immer fließt Gas aus Russland auch durch die Ukraine in andere Teile Europas. Darauf wirkt sich nun Russlands Krieg in der Ukraine aus. Im Gebiet Luhansk stellt die Ukraine die Durchleitung ein.

Die Ukrainer deuteten an, dass Russen den Betrieb der Anlagen zuletzt gestört hätten. Russlands Energieriese Gazprom wiederum, der zuletzt täglich fast 100 Millionen Kubikmeter Gas durch die Ukraine in Richtung Europa gepumpt hatte, erklärte, man habe „keinerlei Bestätigungen über Umstände höherer Gewalt“ erhalten. Die Ukrainer hätten in den vergangenen Wochen ganz „ungestört“ in Sochraniwka gearbeitet.