Gipfeltreffen in Japan G7 wollen Druck auf Russland erhöhen – Selenskyj trifft Biden

Hiroshima · Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Samstag zu Gesprächen mit den Staats- und Regierungschefs der G7 in Japan eingetroffen. Dort will er unter anderem an zwei Sitzungen teilnehmen.

20.05.2023, 10:44 Uhr

Wolodymyr Selenskyj bei seiner Ankunft in Hiroshima. Frankreich hatte den Flug organisiert. Foto: dpa/Uncredited

Selenskyj wurde am Flughafen von japanischen Vertretern empfangen, wie Bilder des japanischen Fernsehsenders NHK zeigten. Der Gastgeber teilte mit, der ukrainische Präsident habe den Wunsch geäußert, an den Unterredungen teilzunehmen, die Einfluss auf die Verteidigung seines Landes gegen die russischen Angriffstruppen hätten. „Japan. G7. Wichtige Treffen mit Partnern und Freunden der Ukraine. Sicherheit und verstärkte Zusammenarbeit für unseren Sieg. Der Frieden wird heute näher rücken„, twitterte Selenskyj nach seiner Ankunft. Er traf in einer Maschine ein, die von Frankreich bereitgestellt wurde. Selenskyj nimmt am G7-Gipfel in Hiroshima teil Ukraine-Liveblog Selenskyj nimmt am G7-Gipfel in Hiroshima teil Die G7-Staaten kündigten an, den Druck auf Russland zu erhöhen. Der brutale Angriffskrieg Russlands stelle eine Bedrohung für die ganze Welt dar und verstoße gegen die grundlegenden Normen, Regeln und Prinzipien der internationalen Gemeinschaft, teilten die Länder am Samstag in Hiroshima mit. „Wir bekräftigen unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine, solange es dauert, bis ein umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden erreicht ist.“ Aus EU-Kreisen verlautete, Selenskyj werde am Samstag an zwei Sitzungen teilnehmen. Die erste Sitzung stehe nur den G7-Mitgliedern offen und werde sich auf den Krieg in der Ukraine konzentrieren. Die zweite umfasse auch andere zum Gipfel eingeladene Länder und werde sich mit Frieden und Stabilität befassen. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagte, Präsident Joe Biden und Selenskyj wollten auf dem Gipfel direkt miteinander sprechen. Am Freitag kündigte Biden seine Unterstützung für die Ausbildung ukrainischer Piloten auf F-16-Kampfflugzeugen aus US-Produktion an, eine Vorstufe zur Bereitstellung dieser Flugzeuge für die ukrainische Luftwaffe. Die Staats- und Regierungschef der sieben demokratischen Industrieländer (G7) wollen auf ihrem Gipfeltreffen in Hiroshima eine Reihe globaler Probleme angehen. Dazu gehören der Klimawandel, der Umgang mit Künstlicher Intelligenz, Armut und wirtschaftliche Instabilität sowie die Verbreitung von Atomwaffen und vor allem der Krieg in der Ukraine.

(csi/dpa)