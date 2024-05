Debatte um eingefrorenes russisches Vermögen Zögern im Ukraine-Krieg zahlt sich nicht aus

Die jährlichen Zinserträge aus der Kapitalanlage des russischen Vermögens von geschätzt etwa drei Milliarden Euro, so die Idee von US-Finanzministerin Janet Yellen, könnten zur Absicherung eines deutlich höheren Sofortdarlehens an die Ukraine eingesetzt werden. Yellen dringt darauf an diesem Wochenende auch beim G7-Finanzministertreffen in Italien, die Rede ist von einem Sofortkredit in Höhe von etwa 50 Milliarden Euro für das bedrängte Land.