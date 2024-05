G7-Treffen der Finanzminister in Italien Christian Lindners sorgenvoller Auftritt am Lago Maggiore

„Dumping muss unterbunden werden“, sagt in Stresa auch der deutsche Finanzminister. Doch darauf mit immer höheren Zöllen zu reagieren, hält er für falsch. „Handelskriege kennen nur Verlierer, man kann sie nicht gewinnen“, betont der FDP-Vorsitzende. „Wir brauchen einen freien und fairen Welthandel.“ Dafür gebe es Verfahren bei der Welthandelsorganisation WTO. Doch auch die EU-Kommission erwägt zurzeit, die Einfuhr chinesischer Produkte zu verteuern – im Juni will sie eine Entscheidung fällen. Lindner wirbt in dieser Diskussion darum, „bereichsspezifisch“ bei jedem einzelnen Produkt zu prüfen, ob die Chinesen unfaire Dumping-Preise verwenden, um Europäer aus dem Markt zu drängen.