Massenhaft Corona-Tests und tausende Polizisten : Beim G7-Gipfel gibt es strikte Coronaschutz- und Sicherheitsmaßnahmen

Polizeibeamten stehen vor dem Pressezentrum in Falmouth, Cornwall, vor Beginn des G7-Gipfels. Foto: AFP/LUDOVIC MARIN

London Das Gipfeltreffen von Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und den USA steht im Zeichen der Corona-Pandemie. Das Sicherheitskonzept wurde an den Infektionsschutz angepasst.

Akkreditierte Medienvertreter müssen vor dem Gipfel zwei Corona-Schnelltests machen. Während der drei Gipfeltage Freitag, Samstag und Sonntag ist ein Test täglich Pflicht – ohne negatives Testergebnis kommt niemand in das Pressezentrum des Gipfels. In der folgenden Woche stehen zwei weitere Corona-Tests an. Jeder, der positiv getestet wird, muss sich isolieren. Außerdem werden seine Kontakte zurückverfolgt.