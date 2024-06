G7-Gipfel bei Meloni in Italien Eine strahlende Gastgeberin und eine angeschlagene Männerrunde

Scholz nahm sich Zeit am Dienstag, sagte Termine ab, hörte zu. Er weiß, dass es wichtig ist, nun zur Stelle zu sein - aber so wirklich befriedet hat es die Fraktion nicht. Zumal er anderweitig unter Druck steht: Das G7-Treffen, dann schließt sich am Samstag direkt die Friedenskonferenz für die Ukraine in der Schweiz an, und am Sonntag wird sich Scholz zu Haushaltsberatungen mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sowie FDP-Finanzminister Christian Lindner treffen. Bis zum 3. Juli soll ein Haushalt stehen, so der Plan. Am Montag wiederum findet in Brüssel ein Abendessen statt, beim dem das das künftige Personaltableau der EU-Spitzen schon mal vorempfunden werden soll.