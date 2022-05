Treffen der G7-Arbeitsminister : Arbeitsminister Heil will Rentner und Geringverdiener entlasten

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nach der G7-Konferenz mit seinen Amtskollegen in Wolfsburg. Foto: dpa/Ole Spata

Berlin/Wolfsburg Arbeitsminister Heil will das deutsche Lieferkettengesetz in andere Nationen exportieren: Firmen sollen verpflichtet werden, in der Produktion von Waren Menschenrechte und Arbeitsschutz einzuhalten, sagte Heil nach einem Treffen mit seinen G7-Amtskollegen. Menschen mit geringen Einkommen will er dauerhaft entlasten, wenn die Inflation anhält.