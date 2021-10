Gipfel in Rom : G20-Staaten bekräftigen 1,5-Grad-Ziel

Gipfel in Rom

Rom Die Mitglieder der G20-Gruppe haben sich zur Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaabkommens bekannt. Die Vorlage für die Abschlusserklärung wurde offenbar gegenüber eines früheren Entwurfs deutlich abgeschwächt.

Die großen Wirtschaftsmächte (G20) haben sich zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens bekannt. Im Abschlusskommuniqué des G20-Gipfels in Rom heißt es am Sonntag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass die G20-Staaten weiter den Zielen von 2015 verpflichtet seien, die Erderwärmung „deutlich unter zwei Grad zu halten und Bemühungen zu verfolgen, sie auf 1,5 Grad zu begrenzen“. Unklar blieb hingegen, welche konkreten Maßnahmen die G20-Gruppe ergreifen will, um diese Ziele auch zu erfüllen.