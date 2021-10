G20-Sondergipfel beendet : Merkel will Chaos in Afghanistan verhindern

Merkel will Chaos in Afghanistan verhindern

Berlin/Rom Nach dem digitalen G20-Sondergipfel zu Afghanistan appelliert Bundeskanzlerin Angela Merkel an die internationale Gesellschaft, einen wirtschaftlichen Kollaps zu verhindern. Rund 18 Millionen Afghanen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen

In Afghanistan muss aus Sicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit internationaler Hilfe ein wirtschaftlicher Kollaps verhindert werden. „Zuzuschauen, wie 40 Millionen Menschen ins Chaos verfallen, weil weder Strom geliefert werden kann, noch ein Finanzsystem existiert, das kann und darf nicht das Ziel der internationalen Staatengemeinschaft sein“, sagte Merkel am Dienstag in Berlin nach einem digitalen G20-Sondergipfel der wichtigsten Industrienationen zur Lage in Afghanistan.