Gipfel in Indien G20 kritisieren Ukraine-Krieg

Mit der Unterzeichnung einer umstrittenen Abschlusserklärung ist der Gipfel der größten Industrienationen und wichtigsten Schwellenländer in Indien am Sonntag zu Ende gegangen. Die Gruppe der 20 hatte sich in Neu-Delhi nach schwierigen Verhandlungen am Ende einstimmig auf Kritik am Krieg in der Ukraine geeinigt. Russland, das ebenfalls zustimmte, wird darin nicht als Aggressor genannt, allerdings wird auf entsprechende UNO-Beschlüsse verwiesen. Das Kommuniqué hebt vor allem auf die negativen Folgen für die Weltwirtschaft und Ernährungssicherheit ab. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich zufrieden. „Hier ist ein Gipfel der Entscheidungen zusammengekommen“, sagte er in Neu-Delhi vor der Abreise nach Berlin.