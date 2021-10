Staats- und Regierungschefs in Rom : G20-Gipfel hat begonnen - Polizei räumt Blockade von Klima-Aktivisten

Geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU,r), wird bei der Ankunft zum G20-Gipfel im Konferenzzentrum La Nuvola von Mario Draghi, Premierminister von Italien, begrüßt. Foto: dpa/Domenico Stinellis

Rom Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrieländer sind am Samstag in Rom zu ihrem ersten persönlichen Gipfeltreffen seit der Corona-Pandemie zusammengekommen. Vor Beginn des Gipfels räumte die Polizei eine Blockade einiger Dutzend Klima-Aktivisten geräumt.

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi begrüßte die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im streng abgeschirmten Kongresszentrum in Rom zur ersten Sitzung. Die Corona-Pandemie und Wirtschaft sind zentrale Themen des Treffens der 20 Nationen, die sowohl für 80 Prozent der globalen Wirtschaft als auch des Ausstoßes an C02-Emissionen stehen. Am Rande werden Beratungen über das weitere Vorgehen im Umgang mit dem iranischen Atomprogramm erwartet.

Die meisten Staats- und Regierungschefs werden von Rom zum Weltklimagipfel in Glasgow weiterreisen. Der Klimagipfel beginnt am Sonntag. Die Präsidenten Chinas und Russlands, Xi Jinping und Wladimir Putin, nehmen per Videoschaltung teil.

UN-Generalsekretär António Guterres warnte am Freitag vor einem Scheitern des Klimagipfels in Glasgow. Es bestehe die große Gefahr, dass die Erwartungen an das Treffen nicht erfüllt würden.

Trotz aktualisierter Klimaziele vieler Länder steuere die Welt immer noch auf eine Klimakatastrophe zu. Alle bisherigen Ankündigungen zusammen würden selbst bei ihrer Umsetzung nicht ausreichen, um den weltweiten Temperaturanstieg wie vereinbart auf zwei Grad Celsius unter den Wert der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Guterres erklärte, die Staats- und Regierungschefs hätten in Rom die Chance, die Gespräche in Glasgow auf den richtigen Weg zu bringen.

Vor Beginn des Gipfels räumte die Polizei eine Blockade einiger Dutzend Klima-Aktivisten geräumt. Die Demonstranten hatten sich auf die Fahrbahn einer mehrspurigen Straße nahe des Umweltministeriums gesetzt, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Die Straße führt zum Veranstaltungsort des Gipfeltreffens der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer im südlichen Stadtteil Eur.

Auf Fotos und Videos war zu sehen, wie Polizisten, ausgerüstet mit Helmen und Schildern, Demonstranten wegtrugen. Laut der Nachrichtenagentur Ansa riefen die Aktivisten: „Se non cambierà bloccheremo la città“ (Deutsch: „Wenn sich nichts ändert, blockieren wir die Stadt“).

Für den Nachmittag wurden in Rom zwei Demonstrationen erwartet. Die Kommunistische Partei wollte sich an der Piazza di San Giovanni in Laterno östlich des Kolosseums versammeln. Wenig später war unter anderem eine Demonstration von Klimaaktivisten geplant, die in Richtung historisches Zentrum ziehen wollte. Es wurden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet.

