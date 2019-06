„Keiner liest Abschlusserklärungen“ : EU-Kommissionschef Juncker überrascht mit Geständnis bei G20-Gipfel in Osaka

Osaka In Osaka kämpfen die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten um einen Kompromiss bei der Abschlusserklärung. Jetzt hat sich Jean-Claude Juncker über diese Erklärungen geäußert. Diese Sätze hallen in jedem Fall nach.

Mit einem aufschlussreichen Einblick in seine Arbeitsmoral hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf dem G20-Gipfel in Osaka für Heiterkeit gesorgt. "Ich habe meinen Jetlag ausgenutzt, um ausnahmsweise mal die Abschlusserklärung zu lesen, was ich normalerweise nicht tue", sagte Juncker am Freitag vor Journalisten in Osaka. "Ich bin nicht der einzige im Raum, der die Abschlusserklärung nicht liest. In Wahrheit liest niemand Abschlusserklärungen."