Begegnung bei G20-Gipfel in Osaka

US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem Gespräch am Rande des G20-Gipfels in Japan. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Osaka Am Rande des G20-Gipfels in Osaka hat Angela Merkel sich mit dem US-Präsidenten getroffen. Donald Trump lobte die Kanzlerin überschwänglich als Freundin. Die Bundeskanzlerin wollte lieber über die Wirtschaft reden.

US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Treffen in Japan mit Lob geradezu überschüttet. "Sie ist eine fantastische Person, eine fantastische Frau, und ich bin froh, sie zur Freundin zu haben", sagte Trump zum Auftakt der Begegnung am Rande des G20-Gipfels in Japan. Merkel erwiderte Trumps Freundschaftsbekundung eher nüchtern: Sie bedankte sich bei dem Präsidenten - und leitete umgehend zum Thema Wirtschaftsbeziehungen über.