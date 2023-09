G20-Gipfel in Neu-Delhi Wie sich die Welt neu ordnet

Sherpas helfen Bergsteigern in Nepal, ganz nach oben zu kommen. Ohne sie sind die 8000er kaum zu bezwingen. Nicht erst seit dem G20-Gipfel am Wochenende in Indien nennt man auch die Beamten der Mitgliedsstaaten so, die jeden Satz der Abschlusserklärung vorher verhandeln. Wenn die Chefs eintreffen, ist die Arbeit weitgehend getan. Sherpas – für Deutschland ist es Jörg Kukies, Staatssekretär im Kanzleramt – treten meist zurückhaltend auf. Doch sein indischer Amtskollege Amitabh Kant greift zu Superlativen und hebt dabei die Stimme. Es sei der „ehrgeizigste Gipfel in der G20-Geschichte“ gewesen, wie sich in der einstimmig verabschiedeten Abschlusserklärung mit 83 Kapiteln zeige. „Es ist ein enormes indisches Narrativ. Es ist ein enormer indischer Fußabdruck.“